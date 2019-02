Il fisarmonicista di Capistrello Danilo Murzilli trionfa al carnevale più antico d’Italia, ieri l’esibizione a Fano

Capistrello. Il fisarmonicista Maestro Danilo Murzilli trionfa al carnevale più antico d’Italia. L’associazione Argos – Forze di polizia sceglie il Carnevale di Fano, avviando un rapporto privilegiato che è stato ribattezzato Gemellaggio delle buone azioni. Durante la cerimonia, ieri mattina in Municipio, è stata ascoltata una polka carnevalesca composta dal maestro Danilo Murzilli, che Argos ha donato alla città e che da ora in poi potrà essere inserita nella colonna sonora delle sfilate in maschera. Ieri, tra l’altro la seconda uscita dell’edizione 2019.

“Cercavamo un Carnevale bello, serio e sicuro, lo abbiamo trovato a Fano”, ha detto Gianluca Guerrisi, segretario della presidenza Argos, “facciamo i complimenti”, ha proseguito, “al sindaco Massimo Seri, alla presidente dell’Ente Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli, e alle forze dell’ordine locali per la scrupolosità nell’organizzare il Carnevale”.

Al sindaco Seri, al vice sindaco Stefano Marchegiani, però assente a causa di un infortunio, e alla presidente Giammarioli sono state consegnate le pergamene di Ambasciatore delle buone azioni e la relativa medaglia insieme con il simbolo del Carnevale dei Valori, che Argos organizza a Roma per il 3 marzo. Seri e Giammarioli hanno ricambiato con il libro sulla storia della Carnevalesca, dichiarando tutta la loro soddisfazione per il gemellaggio con Argos.

Alla cerimonia hanno assistito, inoltre, le delegazioni di Avis Fano e Avis Viterbo, a sua volta nella nostra città per ammirare le sfilate in maschera, che in questi giorni hanno ottenuto significativi passaggi televisivi durante le trasmissioni La vita in diretta e Italia Sì.