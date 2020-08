Il festival di Tagliacozzo ospita il tour di Arisa, una delle cantanti italiane più amate del panorama musicale

Tagliacozzo. Il festival di Tagliacozzo accoglie una delle artiste italiane più amate del panorama musicale: Arisa.

La cantante, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2009 con il suo singolo “Sincerità” e poi presentatrice della kermesse musicale al fianco di Carlo Conti ed Emma, arriva nella Marsica con il suo tour “Ricominciare Ancora”.

Ricominciare ancora a piccoli passi per ricongiungersi, pian piano, attraverso ricordi e nuove suggestioni. Il concerto di Arisa è in programma domani al chiostro di San Francesco alle 19, nel primo turno e alle 21.30 per il secondo turno. La cantante sarà accompagnata dal suo trio Gioni Barbera al pianoforte, Raffe Rosati al basso e Giulio Proietti alla batteria; si fonda sull’idea di rielaborare generi diversi in chiave pop , di riprendere un discorso sospeso insieme e farlo diventare eterno, come una fotografia, un ricordo indelebile che rimane, si ripete, sorprende.

Un programma unico, da “Meraviglioso Amore Mio” a “La Notte”, in un continuo turbinio di emozioni. “Abbiamo voluto Arisa fin da subito”, dice Jacopo Sipari di Pescasseroli, “poiché la sua eleganza e la sua bravura non potevano mancare a Tagliacozzo. Una artista di straordinaria emotività che in questo tour racconta i suoi successi più grandi. Sono davvero contento di poterla ospitare al Festival certo che regalerà un concerto di rara bellezza come, del resto, ha sempre fatto”.

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, Arisa ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”.

Nel corso della sua carriera, Arisa si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2009, anno in cui ha vinto come esordiente, e nel 2014, trionfando nella categoria “Campioni” con il brano Controvento. Ha inoltre partecipato, sempre nella categoria “Campioni”, rispettivamente nel 2010 con Malamorenò (9º posto), nel 2012 classificandosi seconda con La notte, vincitore di un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell’edizione, nel 2016 con Guardando il cielo (10º posto) e nel 2019 con Mi sento bene (8º posto). Ha inoltre ottenuto vari riconoscimenti quali un Premio Assomusica e un Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, un Premio Lunezia e un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia e due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale, rispettivamente nel 2017 per Ho perso il mio amore e nel 2018 per Ho cambiato i piani.

Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor, e dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice. Nel 2015 è stata invece co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo. Info su www.i-ticket.it