Il duo franco-canadese Bronswick fa tappa a Pratola Peligna per il tour italiano

Pratola Peligna. I Bronswick sbarcano nella Marsica. sono in Italia da dicembre per il tour di presentazione di Peupler le Monde, il primo singolo estratto dal loro primo album, Nuits Plurielles, che uscirà nell’aprile 2019 con l’etichetta canadese Lisbon Lux Records.

Il duo franco-canadese Bronswick (Catherine Coutu è canadese, Bertrand Pouyet è francese, residente in Canada) ha già riscosso un discreto successo in Canada all’uscita del EP Errances nel 2015. Un sound sensuale tra elettronica, suoni pop senza tempo, new wave, electro wave e synth-pop.

L’electro-song del progetto Bronswick mescola le sfumature del pastello e dell’antracite. L’unione esplosiva della sensuale voce di Catherine Coutu e le melodie e i “giochi di macchina” di Bertrand Pouyet si plasmano grazie al lavoro del produttore Vincent Lévesque (We Are Wolves Paupière, We Are Wolves).