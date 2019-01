Il dramma della Shoah rivive nella Marsica tra musica e riflessioni. Una pagina di storia da non dimenticare

Avezzano. La Marsica si ferma e ricorda il dramma della Shoah. Sono diversi gli appuntamenti organizzati per ricordare la morte di centinaia di ebrei per mano dei Nazisti. “Per non dimenticare” è l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale di Celano in occasione della giornata della memoria. L’appuntamento si terrà questo pomeriggio alle 18 all’auditorium Fermi. E’ previsto un concerto dell’orchestra da camera dell’Istituzione musicale abruzzese diretta dal maestro Francesco Fina. Sul palco dell’auditorium saliranno luvi Gallese al violino, Giuseppe Iacobucci alla tromba, Natalia Tiburzi soprano, e le voci recitanti Filomena Fazi e Guido Tomassetti. Sempre questo pomeriggio al castello di Orsini di Avezzano andrà in scena lo spettacolo teatrale “Due Innamorati a Auschwitz-Birkenau”. Sarà presente anche un testimone diretto, Nathan Orvieto, uno scampato alla Shoah grazie al coraggio e alla protezione di don Gaetano Tantalo che ospitò la famiglia Orivieto a Tagliacozzo.

A partire dalle 17.30 l’associazione Proteo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana- comitato di Avezzano, l’istituto comprensivo “G. Mazzini – E. Fermi” e il Comune di Avezzano porterà in scena lo spettacolo che poi verrà ripetuto domani alle 10 con il coinvolgimento delle scuole. L’ingresso è libero e gratuito su prenotazione. Presenterà lo spettacolo la giornalista Orietta Spera. Nell’ambito della “Settimana del Liceo Croce”, inoltre, gli alunni delle classi quinte delle sezioni B, L, D, G questa mattina presenteranno i lavori realizzati insieme ai rispettivi docenti per dare il proprio contributo a mantenere viva la memoria collettiva su questa tragedia. Dalle 15 in poi si terranno una serie di attività nell’aula magna dell’Istituto introdotte dal gruppo musicale del liceo.