Il diniego al cane soccorritore diventa un caso, il sindaco di Trasacco: “Quanto accaduto ferisce”

Trasacco. Continua a far discutere quanto accaduto ieri sera all’ex Arssa di Avezzano dove un soccorritore accompagnatod al suo cane non è stato fatto entrare a un evento. “Rendere omaggio a coloro che si spendono in prima persona per fare del bene agli altri, sacrificando loro stessi e mettendo a rischio la propria vita per salvare quella altrui, è prassi che dovrebbe essere reiterata tutto l’anno, non esclusivamente durante appuntamenti specifici oppure occasionali. Quanto accaduto ad Avezzano, in occasione della Settimana Marsicana dove era previsto un concerto tributo ai quattro angeli del Velino ed ai soccorritori che per quasi un mese hanno portato avanti delle faticose e sfiancanti operazioni di soccorso mi rattrista e ferisce”.