Il diffondersi inarrestabile del covid nella Marsica: ancora 218 contagi, Avezzano la città più colpita

Avezzano. Non dà tregua l’aumento dei contagi da coronavirus nella Marsica. In 24 ore sono stati registrati altri 218 casi. Ad Avezzano, ancora una volta, il numero maggiore dei positivi: 80. Per questo motivo il vicesindaco Domenico Di Berardino ha inviato una nota alla Asl in cui chiede una valutazione sulla didattica in presenza per la ripresa delle attività scolastiche, ad oggi in città ancora sospese per via della copiosa neve.

I casi crescono in tutti i Comuni. A Celano, attualmente i positivi sono 146. Oggi in provincia dell’Aquila sono stati registrati 1369 casi in più.

BOLLETTINO REGIONALE 10 GENNAIO 2022