Il croccante a forma di razzo entusiasma la piazza di Forme, ecco l’omaggio che celebra l’Apollo 11

Forme. La sagra del croccante anima le strade di Forme, frazione di Massa d’Albe.

Torna infatti questa sera la tradizionale sagra del croccante di Forme, giunta alla sua sedicesima edizione.

Come raccontato da MarsicaLive, sono tante le novità della nuova edizione della sagra, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate marsicana.

Nel pomeriggio una scultura di croccante a forma di razzo ha entusiasmato la piazza e la foto, pubblicata dalla pagina social de l’Abruzzese fuori sede, ha fatto il giro del web.

Dopo che l’anno scorso sono stati omaggiati i monumenti abruzzesi, quest’anno gli abitanti di Forme hanno voluto riproporre il razzo dell’Apollo 11 al fine di celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla luna.

“Il 20 luglio 1969 un piccolo passo per un uomo divenne un grande passo per l’umanità”, si legge nella pagina social della manifestazione, “siamo onorate di aver reso omaggio, con la nostra umile tradizione, ad un evento tanto segnante, rimasto impresso nella memoria di tutte noi. Quest’anno la nostra scultura è dedicata all’Apollo11, a Neil Armstrong e a tutti coloro che resero possibile 50 anni fa lo sbarco sulla Luna. Un monito a non arrendersi, a non affievolirsi e a non smettere mai di sognare”.