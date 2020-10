Il Covid19 si porta via anche lo storico fotografo di Celano Vittorio Di Tana

Celano. Celano dice addio allo storico fotografo della città. Si è spento a 83 anni, Vittorio Di Tana.

Qualche giorno fa, il 24 ottobre, la figlia Roberta aveva scritto un accorato post su Facebook dove raccontava quanto accaduto a suo padre, durante l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio del Coronavirus.

“Vorrei spendere due parole su una situazione che è avvenuta e sta avvenendo in questi giorni. Mio padre è stato portato in ospedale con l’ambulanza sulla quale è salito con i propri piedi”, ha scritto sui social la figlia, “Una volta risultato positivo al tampone gli è stato messa una maschera dell’ossigeno, messo un pannolone e sedato. L’ospedale non ci ha permesso di sentirlo. Gli è stato tolto il telefono dalle sue mani durante una nostra telefonata e da allora ci dicono che dorme e che non può risponderci. In conclusione sono due giorni che non sento mio padre”.