Il Covid torna a far paura, a Pescina tre nuovi casi: una donna con altre patologie è morta

Pescina. Il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, ha annunciato che “in questi ultimi giorni della settimana sono stati notificati dalla Asl, tre casi di positività al Covid”.

“La buona notizia”, scrive il primo cittadino, “è che otto persone sono rientrate nella negatività al covid, quindi sono guarite definitivamente. In totale abbiamo 106 persone rientrate nella negatività. I positivi nel Comune sono tre, uno domiciliato nella propria abitazione, due, ricoverati all’ospedale di Avezzano”.

Purtroppo nei giorni addietro la paziente ricoverata già per altre patologie e in seguito risultata positiva non ce l’ha fatta a vincere la battaglia.

Si è rivissuta a pieno la tragicità di questa pandemia, purtroppo questo male non permette di dare l’ultimo saluto come giustamente si vorrebbe dare.

Il mio pensiero e le mie più sentite condoglianze vanno all’intera famiglia.

Voglio sensibilizzare tutti i cittadini a continuare il rispetto delle regole, soprattutto del distanziamento.

Pur essendo in zona gialla ciò non significa che dobbiamo rilassarci e fare come se tutto sia normale.

Noto spesso che tutti abbiamo cura nell’igienizzare le mani e la mascherina sempre indossata ma molte volte mi capita di vedere gruppi di persone molto vicini tra loro.

Siamo responsabili, cerchiamo di curare anche quello che è la distanza minima l’un dall’altro che resta sempre ferma ad un metro.

Resto fiducioso dell’impegno di tutti. Auguro a tutti una buona Domenica.