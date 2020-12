Il Covid si porta via Livia Giustolisi: è stata la giornalista erede del coraggio della verità

Roma. È stata la giornalista che ha avuto in eredità il prezioso dono del coraggio e della forza della verità. Anche in tante scuole dell’Abruzzo gli studenti l’avevano conosciuta così: come un travolgente fiume in piena che si era fatta portavoce del lavoro del padre, Franco Giustolisi, autore dell’Armadio della Vergogna, inchiesta confluita in un libro, dove furono portati alla luce gli elenchi di nomi di tante vittime “nascoste” delle stragi nazifasciste.

Livia Giustolisi è morta a Roma per via di alcune complicazioni derivatele dalla contrazione del Coronavirus. Aveva 69 anni. Giornalista anch’ella, prima a Repubblica, poi a Epoca e 30 anni alla Rai ,dove ha lavorato anche all’ufficio stampa, Livia Giustolisi era il motore del premio ‘Giustizia e Libertà’ con cui ha portato il lavoro del padre in tante sedi istituzionali, nelle scuole, ovunque. Assetata sempre di giustizia e di verità.

Era stata molto attiva negli istituti scolastici della Valle Roveto, dove ancora oggi gli insegnanti portano all’attenzione dei propri studenti l’eccidio di Capistrello, così come raccontato da Franco Giustolisi e poi da lei.

“Non scorderò mai il premio conferito nel 2018 ai miei bambini di Canistro, per il TG Smile sui Fratelli Durante”, racconta su Facebook l’insegnante Franca Lucidi, “non dimenticherò mai la sorpresa di Livia per questo lavoro. I suoi occhi brillavano di commozione ed orgoglio nell’aula del Senato, mentre i piccoli giornalisti ricevevano il premio. Ciao Livia, il TG smile continuerà il suo lavoro con i piccoli giornalisti, sempre pronti e alla ricerca della verità… Proprio come volevi tu… E il grande Franco Giustolisi”.