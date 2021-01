Il covid non ferma la “Scalata natalizia del Salviano”, corsa virtuale svoltasi nel rispetto delle norme anti contagio

Avezzano. L’attuale situazione non ha fermato la voglia dei Runners Avezzano di portare avanti la tradizionale “Scalata natalizia del Salviano”, svoltasi quest’anno in forma virtuale per rispettare la normativa anti contagio vigente.

“In condizioni ‘normali’ adesso saremmo qui a scrivere di quanto siamo legati noi podisti – marsicani e non – alla “Scalata natalizia del Salviano”, commentano i rappresentanti dell’associazione sportiva avezzanese, “a riportare che anche questo Santo Stefano mattina, si sia corso dalla Chiesa di San Pio X fin su al Santuario della Madonna di Pietraquaria passando per il sentiero che per tutti è chiamato “Zig Zag”.”

“E invece no, per i motivi che tutti conosciamo, lo scorso martedì 26 dicembre, non c’è stato il consueto ritrovo presso il bar “Giaggione”. Ciononostante la tradizione non si è fermata. La formula virtuale, che ha caratterizzato molti degli eventi del 2020, ha permesso alla nostra “Scalata natalizia del Salviano” di raggiungere l’ edizione numero diciotto. I canonici 7 km circa di gara, percorribili dal 26 al 31 dicembre, hanno visto prevalere Mirko Fantozzi con il crono di 33’ 53” davanti a Gianni Baldassarre e Vincenzo Paciotti, giunti rispettivamente col tempo di 35’ 11” e 39’ 59”. A loro i nostri complimenti, come pure a Daniele Saracino, Maurizio Quaranta, Alberto Severini, Eugenio Franchi, Lauro Pellegrini, Roberto Candeloro, Giampaolo Pierleoni, Fabio Maggi, Claudio Berardini, Renato Piperni, Mario di Fabio e Michele Mastrangelo, regolarmente giunti al traguardo della corsa virtuale” continuano i rappresentanti della Runners.

“Con l’ augurio che questa edizione resti “eccezionale” e che la prossima torni in piena tradizione, ringraziamo quanti del nostro Team si sono adoperati anche in questa occasione. Forza Runners Avezzano e buon 2021 di corsa!” concludono i rappresentanti dell’associazione podistica.