Il covid non ferma il sostegno alla ricerca, le uova Ail colorano di speranza i sogni di tanti pazienti

Avezzano. Dentro ad un uovo di Pasqua Ail c’è molto di più di una sorpresa: c’è il sostegno alla ricerca e ci sono i sogni di tutti i pazienti che Tu puoi aiutare a realizzare.

Anche quest’anno, l’emergenza sanitaria causata dal Covid impedisce di scendere in piazza e di svolgere come di consueto la manifestazione, ma la mission dell’Ail non si interrompe, per questo i volontari sono presenti in tutta la provincia dell’Aquila pronti e super efficienti per distribuire le uova che saranno recapitate comodamente a casa vostra.