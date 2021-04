Il coronavirus si porta via il dottor Francesco Rodorigo, aveva 69 anni

Avezzano. Il covid si porta via Francesco Rodorigo, medico legale dell’Inps.

L’avezzanese, molto conosciuto in città, era stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila in seguito a complicazioni legate al coronavirus.

Rodorigo aveva 69 anni ed è morto questa notte in ospedale. Lascia la moglie, Antonella, e la figlia Alessandra. Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio lasciati sulla bacheca della figlia, che lo ricordano come un uomo gentile e sempre disponibile.

La stessa figlia, infatti, in un post su Facebook di qualche settimana fa aveva raccontato le fasi della malattia, nel giorno soprattutto in cui suo padre è stato trasportato in ospedale per via del virus.”Papà”, aveva scritto, “io non potrò mai dimenticare mentre ti portavano via con l’ambulanza da casa e da noi che siamo rimaste lì inerti con le lacrime che scendevano ininterrottamente dai nostri occhi, e tu, che, da innocente, ti facevi condurre dalle voci gentili dei tuoi colleghi medici ed infermieri verso ciò che non possiamo né vedere né sentire”.

L’avezzanese è fratello di Carlo, per diversi anni responsabile del pronto soccorso di Avezzano e ora primario pronto soccorso di Sora.