Il Corecom Abruzzo si muove per una legge regionale sull’editoria: ad Avezzano in primo confronto

Avezzano. “Viaggio” tra i media abruzzesi da parte dei vertici del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo al fine di fare il punto sull’informazione abruzzese e sulle problematiche gestionali in un momento così difficile, sia politico sia economico: il tutto per arrivare a elaborare una legge sull’editoria da presentare al Consiglio regionale.

Lo annuncia il presidente del Corecom, Giuseppe la Rana, dopo la prima riunione andata in scena ieri ad Avezzano (L’Aquila) dove, in particolare, sono stati ascoltati gli editori delle testate web.

“Vogliamo ascoltare gli imprenditori dell’informazione e della comunicazione che operano nel territorio abruzzese per sentire dal vivo quali sono le questioni sul tappeto con l’obiettivo di addivenire alla stesura di una bozza di legge sull’editoria da presentare al vaglio del Consiglio regionale”, spiega il dottor La Rana, “il momento è difficile e bisogna prevedere adeguati sostegni alle testate giornalistiche che sono gestite da imprenditori a capo di aziende e in quanto tali degne di attenzione da parte delle istituzioni”.

La Rana ha spiegato che il primo confronto si è svolto ad Avezzano perché da quel territorio è arrivata la prima istanza al Cda del Corecom, composto anche da Roberta Galeotti, ex direttore della testata online IlCapoluogo.it , e dall’avvocato Gaetano Di Tommaso. Ieri ad Avezzano, in rappresentanza del Corecom, c’era Galeotti, che ha delega all’informazione online. In una nota il Comitato, sottolinea che l’iniziativa “fa

seguito a un precedente incontro in cui il presidente La Rana ha deciso di raccogliere l’invito e le istanze degli editori marsicani, i quali anche in questa occasione hanno ribadito la necessità di una legge regionale

dell’editoria che conferisca pari dignità al giornalismo online”.

I presenti hanno chiesto al Corecom “di stimolare la governance regionale affinché prenda maggiore coscienza delle esigenze dell’editoria abruzzese e provveda, allineandosi anche a quanto già fatto in altre regioni italiane, a colmare un vuoto normativo”.

“Editori online e Co.re.Com si sono dati appuntamento nel capoluogo abruzzese in cui”, auspica Galeotti, “si potrà ampliare la platea provinciale degli editori”.

Nelle prossime settimane proseguiranno le interlocuzioni con i rappresentanti dell’editoria delle altre province abruzzesi.