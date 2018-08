Il cordoglio dell’Abruzzo per la scomparsa di Ermanno Piccone, oggi l’ultimo saluto a Celano

Celano. La Marsica e l’Abruzzo piangono la scomparsa di Ermanno Piccone, l’imprenditore celanese morto ieri a causa di un infarto dopo un lungo periodo di malattia. Dopo il cordoglio espresso dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, che lo ricorda come “una persona che con il suo coraggio e la sua capacità imprenditoriale ha contribuito notevolmente alla crescita del nostro territorio”, anche la provincia dell’Aquila ha voluto fare il proprio saluto all’imprenditore.

“È con rammarico che l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila apprende della scomparsa di Ermanno Piccone, conosciuto e stimato imprenditore di Celano. Il Vice Presidente Alberto Lamorgese e i consiglieri Marsicani Gianluca Alfonsi, Roberto Giovagnorio e Alfonsino Scamolla ne ricordano le straordinarie capacità imprenditoriali e il fattivo contributo per la crescita economica e sociale dell’intera Marsica. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso esprime vicinanza alla famiglia e l’intera città di Celano per la perdita di un uomo sempre vicino alla sua gente”, si legge in una nota.

Per Confesercenti Abruzzo con Ermanno Piccone si spegne un imprenditore capace e illuminato ed il mondo imprenditoriale perde un riferimento certo ed equilibrato. “Con Ermanno Piccone se ne va un imprenditore conosciuto da tutti come un uomo di grandi capacità imprenditoriali ed umane. Da anni esempio di positività nel suo lavoro, disponibilità, cordialità e simpatia”, si legge in una nota firmata dalla Confesercenti.

“Piccone è stato un uomo di valore, un imprenditore che si è contraddistinto per capacità, determinazione e spirito di sacrificio, con le idee chiare. Con intuito e spirito d’iniziativa ha contribuito a dare lavoro a centinaia di famiglie, a dare un contributo per la sua Città, Celano, per il territorio marsicano e per il mondo che ci circonda con un’impresa forte e qualificata”.

Per la Confesercenti, Ermanno Piccone è stato “un imprenditore onesto, capace e soprattutto appassionato del suo lavoro, da sempre impegnato nella difesa del mondo imprenditoriale, ma con uno sguardo attento ai giovani e al mondo sportivo. L’intera Marsica, e non solo, deve molto a lui e al suo impegno perché non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide imposte dall’economia, soprattutto per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e organizzativa. È stato un lavoratore instancabile, che ha dato sempre un enorme contributo di idee, esperienza e determinazione al mondo dell’imprenditoria locale che da sempre ha visto in Ermanno Piccone un esempio e una guida strategica”.

“La Confesercenti è vicina a tutta la sua famiglia con sentimenti di affetto, consapevole che il momento della scomparsa è un passaggio dettato dalla legge sulla vita, ma sempre doloroso, dal quale trarre insegnamenti e comprendere quando siano stati determinanti e formula le più sincere e sentite condoglianze”.

I funerali si terranno oggi alle 18 a Santa Maria Valle verde a Celano.