Il consiglio regionale discute della cessione del Centro fieristico del Comune di Avezzano

L’Aquila. Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono stati discussi i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Istituzione dell’Albo regionale dei Mediatori interculturali; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Cessione del Centro fieristico sito nel Comune di Avezzano (AQ); interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Blocco assunzioni di Operatori Socio Sanitari in ASL 02; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Situazione economica finanziaria dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) 1 Teramo.

Nel corso della seduta pomeridiana, è stato approvato il progetto di legge 226/2021 “L.R. 39/201 art. 8 – Adeguamento all’ordinamento regionale degli obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B “Bed and breakfast”; Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)”.

Successivamente, sono stati approvati due provvedimenti amministrativi di iniziativa di Giunta regionale: il n.41/2021 “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” e il n.42/2021 “Piano regionale integrato di interventi a favore della famiglia per l’anno 2021”. La seduta, attualmente sospesa, riprenderà con la discussione del progetto di legge n.197/2021.