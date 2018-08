Il consiglio di Avezzano si riunisce per discutere della nomina di Di Micco a presidente dell’Urban center

Avezzano. Il consiglio comunale chiamato a discutere della nomina di Rocco Di Micco presidente dell’Urban center. È stato convocato per giovedì 6 settembre il consiglio che riporterà tutti gli amministratori della città di Avezzano al lavoro. La sessione, prevista per le 11, sarà tutta incentrata sulle interrogazioni e le interpellanze. Nello specifico si discuterà di due provvedimenti presentati dagli amministratori comunali della città che riguardano entrambe la nomina a presidente di Di Micco. L’ex consigliere dell’amministrazione Di Pangrazio dopo l’Anatra zoppa è passato tra i banchi della maggioranza sedendo per un breve periodo sulla poltrona dell’assessore del Turismo.

Il rimpasto in giunta, dettato anche da qualche dissapore interno alla maggioranza dovuto proprio alla nomina di Di Micco e altri, il sindaco De Angelis ha deciso di affidare il timone dell’Urban Center – punto di incontro delle associazioni no profit e casa di tutti i civismi cittadini che vogliono discutere, elaborare e proporre qualsiasi progetto di trasformazione della città – all’ex amministratore togliendolo di fatto a Domenico Barbati, medico al quale inizialmente il progetto era stato consegnato. Nella seduta di giovedì prossimo i consiglieri saranno chiamati ad ascoltare le interrogazioni presentate su questo argomento e a dire la loro sulla scelta di Di Micco che in autunno inizierà a operare con questo strumento innovativo che prevede il coordinamento di progetti di restyling del centro storico, piani di mobilità urbana e isola pedonale, opere pubbliche di rilievo, progetti di qualità urbana, piano regolatore generale.