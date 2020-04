Il consiglio dei Ministri rinvia le elezioni comunali, si terranno in autunno in 10 comuni marsicani

Avezzano. Le elezioni comunali previste per questa primavera non potranno svolgersi prima di settembre. Lo ha stabilito il consiglio dei Ministri approvando uno specifico decreto-legge che posticipa le consultazioni elettorali in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state confermate, questa volta, le indiscrezione circolate nei giorni scorsi.