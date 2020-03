Il consiglio comunale di Pescina dice no alla captazione di 600 litri di acqua dal Giovenco

Pescina. Un secco no si è alzato dal consiglio comunale di Pescina contro il nuovo progetto per l’impianto irriguo del Fucino. Il consiglio comunale di Pescina, a seguito della riunione della scorsa settimana, ha voluto ribadire che non è possibile attuare un piano che prevede la captazione dal fiume Giovenco di 600 litri d’acqua a monte dell’abitato.

Nell’assise civica il sindaco, Stefano Iulianella, ha spiegato le motivazioni del suo no. Presenti non sono assessori e consiglieri ma anche tanti cittadini arrivati per capire che ne sarà del fiume amato da Silone. A conclusione dei lavori all’unanimità l’amministrazione comunale ha deliberato il no alla captazione dell’acqua a monte del fiume Giovenco.