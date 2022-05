Il consiglio comunale di Cerchio conferma compatibilità sindaco che annuncia: “Confronto ora si sposta su altri campi”

Cerchio. L’amministrazione comunale di Cerchio comunica che: “Questa mattina al penultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Cerchio, presieduto da Cesidio D’Amore ha discusso, anche il punto inerente “l’incompatibilità del sindaco” ai sensi dell’art. 63 – comma 1 – Punto 6 – TUEL. La proposta era stata avanzata dal Gruppo di Minoranza Consigliare “Officina2026”. Il sindaco Tedeschi, pur potendo partecipare al punto all’odg ai sensi dell’art. 69 del TUEL, è uscito dal Consiglio Comunale, consegnando una nota scritta di merito politico e tecnico, lasciando così la decisione a tutti i consiglieri comunali presenti”.

“La minoranza ha confermato la volontà di contestare l’incompatibilità al sindaco”, continua la nota alla stampa, “la maggioranza (tutta unita) ha invece sottoscritto una propria proposta nella quale rigettava la richiesta di incompatibilità, prendeva atto della dichiarazione del sindaco e del parere legale allegato alla stessa. Il sindaco Tedeschi”, ha evidenziato il presidente del consiglio comunale, “è stato eletto dal popolo con un consenso altissimo. Subisce attacchi, di fatto personali dagli stessi banchi consiliari, da oltre venti anni. La proposta andava respinta anche perché priva di sostanziali motivazioni”.

“È evidente”, ha spiegato il primo cittadino, “che il campo di gioco per la minoranza non è l’elezione democratica ma soltanto la demolizione personale del sottoscritto, agendo con metodi che appartengono a sistemi che non sono conformi al confronto politico/amministrativo. Sono certo della mia compatibilità, come sono certo che il nostro paese merita molto di più di questi metodi utilizzati dalla minoranza. È evidente che da oggi il confronto si sposta su un campo di gioco diverso da quello politico e di collaborazione. Ognuno di noi deve rispondere alla propria coscienza, al popolo e alla legge”.

“Ho presentato la proposta della maggioranza”, ha concluso il consiliere Di Felice, “e prendo atto che la minoranza ad oggi non ha fatto nessuna proposta concreta per il paese e si è concentrata da mesi soltanto a trovare solo la possibilità di far decadere il sindaco. Credo che il ruolo di un amministratore è collaborare e fare delle azioni utili per il paese”.