Il consigliere comunale Genovesi chiede chiarezza: “Panei è isolata, opposizione compatta”

Avezzano. Il consigliere comunale del Carroccio chiede ancora chiarezza: “Panei ci faccia sapere se il matrimonio con il sindaco sospeso alla fine ci sarà o se continueranno a fare gli amanti politici”.

“L’opposizione è assolutamente compatta, forze civiche comprese, fatta eccezione per il consigliere comunale del Partito democratico Lorenza Panei, che ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo”.

È quanto precisa in una nota il consigliere comunale della Lega al Comune di Avezzano (L’Aquila) e coordinatore provinciale del Carroccio, Tiziano Genovesi.

La puntualizzazione si è resa necessaria dopo il polverone sollevato dalle affermazioni del segretario regionale del Pd, Michele Fina, che in una nota ha messo nero su bianco come Avezzano sia guidata “da una amministrazione civica che guarda al centrosinistra”, commentando i risultati delle passate amministrative.

“Dopo le parole di Fina ho ritenuto giusto chiedere semplicemente chiarezza, del resto le dichiarazioni del segretario hanno creato malumori in seno alla stessa maggioranza, che da sempre si ritiene civica e apartitica”, aggiunge, “a cosa dobbiamo dunque il nevrotico comunicato stampa seguito a una semplice richiesta di trasparenza nei confronti della città e dell’assise comunale? Forse a Panei serviva un assist per giustificare un appoggio alla maggioranza?”.

Il consigliere del Carroccio parla quindi di un “atteggiamento ambiguo” del consigliere del Pd, emerso a seguito della “proposta di matrimonio fatta in occasione delle elezioni provinciali”.

“Forse Panei è ancora frastornata dalla sonora batosta delle ultime elezioni abruzzesi, che li ha visti soccombere all’Aquila, ma cercare di far finta che le comunali non ci siano mai state, tentando di spostare l’attenzione sulle provinciali, è davvero triste – sottolinea Genovesi – Il Pd è ormai alla frutta e Panei, che ambisce a scranni regionali, è chiaro che inizi a temere per la sua posizione e quindi porta le mani avanti per non cadere indietro”.

“Panei ci faccia sapere se il matrimonio con il sindaco di Avezzano sospeso, Gianni Di Pangrazio, alla fine ci sarà o se continueranno soltanto a fare gli amanti politici. Restiamo in attesa delle partecipazioni”.