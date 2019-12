Il Concerto del Cuore, evento benefico organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Avezzano

Avezzano. La Croce Rossa di Avezzano vi aspetta lunedì 30 dicembre alle 17:00 presso il Castello Orsini con il ‘Concerto del Cuore’, per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna del bel canto e della solidarietà!

Il concerto è inserito all’interno degli eventi natalizi del comune di Avezzano. L’ingresso all’evento è libero e gratuito, le offerte eventualmente raccolte andranno a finanziare le attività umanitarie che la Croce Rossa svolge quotidianamente a favore delle famiglie in difficoltà del nostro territorio e sosterranno le attività del Centro Antiviolenza della stessa Croce Rossa.

“La Croce Rossa è spesso associata alle attività di emergenza sanitaria, che svolgiamo in convenzione con la asl sia ad Avezzano che a Pescina con un h24 e un h12, ma anche su tutte le altre nostre sedi, Ovindoli, Pescasseroli, Lecce dei Marsi e Capistrello,”, ha commentato la presidente Gabriela Tabacco, “Ma in realtà abbracciamo le nostre comunità a 360°. Ci occupiamo della salute a tutto tondo, non solo emergenza sanitaria ma anche trasporti delle persone in assistenza domiciliare integrata, trasporti privati, assistenze a manifestazioni ed eventi, corsi di formazione sulle manovre salvavita pediatriche, corsi di rianimazione cardio polmonare e sull’uso del defibrillatore. Diffondiamo la cultura della donazione del sangue e di stili di vita sani e sicuri con attività prevalentemente indirizzate ai giovani all’interno e all’esterno delle scuole. Sosteniamo quotidianamente famiglie in difficoltà, anche nel comune di Tagliacozzo, dove invece non è presente un nostro presidio sanitario. Rispondiamo ad eventi calamitosi, dando risposta immediata sui nostri territori o nel resto dell’Italia e del mondo, se necessario. Da quasi dieci anni supportiamo le vittime di violenza attraverso il personale strutturato (psicologi, assistenti sociali e avvocati) e volontario del nostro Centro Antiviolenza e diffondiamo una cultura della non violenza e della pace”.

“Il concerto è reso possibile grazie alla disponibilità del Tenore Max Parisse, del Coro Avejanum del Passo diretto da Maria Rosaria Lignini e dell’ accademia vocale Eco diretta da Antonella Nenni, i quali hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata e sarà l’occasione per noi di salutare l’anno che sta finendo facendo un punto su tutto quello che abbiamo fatto in questo lungo 2019 preparandoci così ad affrontare il nuovo anno che è alle porte. Ringraziamo anche la BCC di Roma, Perinetti Auto, Di Cintio carni, Fiori Torti, Bianchi Tour e la Cantina di Paterno per il loro sostegno”.

“Vi aspettiamo numerosi il 30 dicembre alle 17:00 presso il Castello Orsini per condividere due ore all’insegna delle emozioni e della solidarietà!”