Villetta Barrea: Power on e Pivec in aiuto dei cittadini, il Comune dona 450 mascherine

Villetta Barrea. “Il sindaco Giuseppina Colantoni. e l’amministrazione comunale ringraziano Power on di Annino Colasante, Massimo Di Nunzio, Valeria Di Loreto, Anna Di Domenico, Anile Montagnina, Lelia Di Ianni, Teresa Campana, Liliana Sain, Matilde Santangelo e Rosa Di Nunzio per aver consentito la distribuzione gratuita di mascherine artigianali, unitamente a guanti in lattice, a tutta la cittadinanza.

Grazie per aver messo a disposizione di tutti il vostro tempo, le capacità e il vostro lavoro attento e delicato. Grazie anche a quanti (strutture ricettive, Rita Giampaolo e Rina Amodei) hanno fornito il materiale per la produzione delle oltre 450 mascherine. Grazie agli instancabili volontari della Pivec Alto Sangro che, elenco anagrafico alla mano, hanno terminato nel pomeriggio di ieri la distribuzione porta a porta del materiale prodotto. La generosità delle signore è tale che sono ancora disponibili delle mascherine in esubero.

Pertanto, su richiesta, potranno essere ulteriormente consegnate a titolo gratuito contattando il sindaco o il gruppo Pivec. Grazie perché abbiamo capito che in piena pandemia il senso di comunità, solidarietà e vicinanza virtuale è la miglior medicina possibile per l’animo.

Un ringraziamento anche alla Regione Abruzzo per aver fornito un cospicuo numero di dispositivi in tessuto non tessuto. Di sicuro, andrà tutto bene.”