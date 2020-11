Il Comune di Trasacco acquista 10 bombole d’ossigeno, Lobene: nessuno verrà lasciato indietro

Trasacco. “In questi giorni di emergenza continuiamo ad assistere attivamente la cittadinanza, come abbiamo fatto sin dall’inizio della pandemia mettendo in atto azioni di supporto e sostegno a tutti, soprattutto a quelle persone colpite dal tremendo virus. Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza che diversi cittadini hanno avuto difficoltà nel reperire ossigeno, in questo momento storico di vitale importanza”.

Lo dichiara il primo cittadino del Comune di Trasacco, Cesidio Lobene. “Grazie alla collaborazione della Avis e del signor Romolo Tamburro che ci ha gentilmente messo a disposizione un mezzo, oggi la nostra amministrazione comunale ha acquistato 10 bombole di ossigeno. Custodiremo queste bombole nella casa comunale e le metteremo a disposizione di coloro che ne avranno bisogno in caso di estrema urgenza, non riuscendo a reperirle per i giusti canali sanitari”.

“Nessun cittadino deve essere lasciato indietro”, prosegue Lobene, “Dobbiamo fare l’ordinario e l’extra ordinem; lo dobbiamo ai nostri cittadini, alla fiducia che avete riposto in noi. Non siete e non sarete mai lasciati soli”.