Il Comune di Tagliacozzo rinuncia al bando da 70mila euro, Marletta: ripensateci, è un danno per 8 Comuni

Tagliacozzo. Un appello a “ritirare subito la proposta di rinuncia al bando Empowerment che porterebbe alla rinuncia di 70mila euro per il comune di Tagliacozzo e per altri sette comuni”. Arriva dal consigliere comunale, ex assessore, Manuela Marletta che fa riferimento al punto all’ordine del giorno previsto nel consiglio comunale di domani mattina sul “Recesso dal ruolo di capofila della convenzione per la Programmazione sul bando del 15 febbraio 2018 approvato dalla Regione Abruzzo”.

“Invito il sindaco Vincenzo Giovagnorio e i consiglieri di maggioranza, che hanno presentato la richiesta”, afferma la Marletta, “a fare un passo indietro e ritirare la proposta di rinuncia in quanto uscire da questo progetto è un danno per il nostro Comune e per tutta la comunità che perderanno la possibilità di ricevere 70mila euro di finanziamento”.

Gli altri comuni beneficiari sono Cappadocia, Sante Marie, Pereto, Oricola, Rocca Di Botte, Magliano e Scurcola. Secondo la Marletta, “si perderà l’opportunità di costituire un ufficio unico in collaborazione con gli altri Comuni associati al programma che porterebbe alla costruzione di una strategia unitaria di sviluppo territoriale, la gestione associata di servizi diretti a sostenere, in maniera efficace, l’accesso a finanziamenti europei, nazionali e Regionali” E’ chiaro che io”, continua il consigliere Marletta, “in quanto promotrice del progetto, sia favorevole a questo progetto, ma chi lo approvò con entusiasmo dovrebbe riflettere sull’inopportunità di voltafaccia controproducenti per il nostro comune. Senza contare il danno economico che andrete a provocare”.

Secondo la Marletta, “lo stesso sindaco, nell’incontro in sala consiliare del 2 maggio scorso ‘L’Europa e le opportunità’ si è lamentato dei soldi che tornano indietro. E ora proprio lui sta rinunciando a un progetto e un finanziamento?”.

Il progetto “Empowerment delle Istituzioni locali”, realizzato insieme allo Sportello Europa, è un avviso pubblico per il sostegno alla gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali.