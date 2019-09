Il comune di Massa d’Albe premia i suoi studenti migliori, ecco tutte le informazioni e come partecipare

Massa d’Albe. L’amministrazione comunale di Massa D’Albe, in collaborazione con l’associazione culturale “Harmonia Novissima”, premia i migliori diplomati e laureati mettendo a disposizione 4 abbonamenti alla stagione musicale del Teatro dei Marsi.

La premiazione degli studenti meritevoli è rivolta a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità, nell’anno accademico 2018/2019, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto più basso, si procederà invece ad estrazione.

Stesso procedimento per la sezione dei laureati: saranno infatti premiati gli studenti che nello stesso anno accademico, abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale, in ordine decrescente di voto e, a parità di voto, si procederà scegliendo lo studente più giovane per età anagrafica.

In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. Le domande di studenti che nell’anno accademico 2018/2019 abbiano conseguito la laurea breve verranno prese in considerazione solo in mancanza di domande da parte di chi ha conseguito la laurea magistrale o se tali ultime domande siano in numero inferiore ai due abbonamenti disponibili.