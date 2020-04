Il Comune di Luco dei Marsi consegna le mascherine ai lavoratori agricoli del territorio

Luco dei Marsi. Mascherine per i lavoratori agricoli e per quanti hanno ripreso in questi giorni la loro attività. Il Comune di Luco dei Marsi prosegue la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai residenti impegnati in questi giorni nei campi. “Oggi e domani proseguirà la distribuzione delle mascherine agli agricoltori e agli altri lavoratori delle attività produttive di imminente riapertura”, ha precisato il sindaco Marivera De Rosa,

“i dispositivi sono già stati consegnati, nelle scorse settimane, agli esercenti in attività, alle fasce più fragili della popolazione, ai cittadini che ne erano sprovvisti e con maggiori difficoltà nel reperirli. A oggi le mascherine consegnate sono circa tremila, e ci siamo mossi per reperirne altrettante, che ci arriveranno nelle prossime settimane.

Fin dalle prime battute di questa emergenza, abbiamo provveduto alle attività che per noi, al di là e prima di ogni altra indicazione o disposizione “superiore” ufficiale, erano e restano prioritarie, cioè quelle di assistenza e aiuto alla cittadinanza, a tutto campo: dalla verifica delle situazioni più delicate al supporto materiale di diversi generi ove occorrente, supporto resosi necessario, con il protrarsi del lockdown, a un numero crescente di persone, iniziative affiancate dall’attività capillare di informazione diretta ai cittadini e dalla gestione del funzionamento in emergenza dei servizi, dalla disinfezione e sanificazione, effettuata costantemente in ogni luogo, e che sarà ripetuta nei prossimi giorni, alla distribuzione a domicilio di generi di prima necessità – oltre 400 pacchi – e dei buoni spesa assegnati”.