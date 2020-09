Il Comune di Collelongo invita alla prevenzione dopo il contagiato in paese

Collelongo. A seguito di un caso positivo al coronavirus presente lo scorso weekend nel Comune di Collelongo, l’amministrazione comunale ha divulgato le seguenti informazioni. Collelongo. A seguito di un caso positivo al coronavirus presente lo scorso weekend nel Comune di Collelongo, l’amministrazione comunale ha divulgato le seguenti informazioni.

“Si informa la cittadinanza che, a seguito della notizia della presenza in paese durante lo scorso weekend di una persona non residente risultata positiva al coronavirus ad un primo tampone (si resta in attesa del secondo tampone), a scopo cautelativo sono state disposte le quarantene obbligatorie di 14 giorni per tutti coloro che hanno avuto contatti con la stessa. Insieme ai medici di base e al Dipartimento di Prevenzione della ASL si sta ultimando la ricostruzione della catena di contatti e si stanno adottando tutte le misure preventive necessarie in attesa di capire, con il riscontro dei tamponi, se ci sia stata o meno diffusione del contagio. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare le misure di prevenzione come uso della mascherina, distanziamento sociale e frequente lavaggio delle mani” conclude l’amministrazione.