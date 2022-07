Il Comune di Celano attiva Medialibraryonline: riviste, quotidiani italiani e stranieri, e-book, film e musica

Celano. L’Assessore alla Cultura del Comune di Celano, Antonella De Santis comunica che è stato attivato il portale MLOL (Medialibraryonline) che prevede la fruizione gratuita da parte di tutti gli utenti di contenuti digitali, riviste, quotidiani italiani e stranieri, e-book, film, musica, banche dati, contenuti per e-learning, disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

“Dopo 2 anni di Covid in cui siamo stati costretti a rivedere anche la nostra quotidianità mi fa piacere investire sulle biblioteche, perché credo che ogni intervento a favore dei libri e del sapere – dice l’assessore De Santis – diventa una scelta necessaria in cui credo fortemente; tutto ciò che interessa lo studio, la crescita, la formazione ed anche la lettura non può che registrare la mia più entusiastica e totale adesione. Adesso con l’attivazione del portale MLOL, anche gli utenti di Celano che vorranno, potranno fruire di questa piattaforma che è unica in Italia, per la mole di materiale che mette a disposizione, un potenziale illimitato di risorse conoscitive che può anche cambiare il modo di approcciare gli studi e la ricerca”.

“Certo, forti di queste convinzioni, adesso il nostro intento, come Amministrazione comunale, sarà quello di dotare la nostra Città di una biblioteca che sia in linea con le nuove tecnologie e sia dotata di spazi e laboratori che favoriscano nuove interazioni sociali tra soggetti diversi”.

Maggiori informazioni, per poter fruire della biblioteca digitale quotidiana, potranno essere richieste alla Sala di lettura Padre Osvaldo Lemme. Per l’iscrizione gratuita alla piattaforma si può contattare il numero 3533684860 o inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected]