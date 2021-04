Il Comune di Capistrello vende un immobile comunale, ecco come aggiudicarselo

Capistrello. Il Comune di Capistrello vende un immobile comunale. C’è tempo fino al 6 aprile per rispondere al bando promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Ciciotti, per l’alienazione di uno stabile del paese. La struttura, composta da 5 vani, si trova in via Roma 174 all’interno di un complesso di abitazioni ed è destinato a uso residenziale.

Il prezzo di base dell’asta per la vendita, alla luce della perizia effettuata, è di 58mila euro. È previsto un rialzo minimo dello 0,5% rispetto al prezzo iniziale. Per partecipare alla gara e aggiudicarsi l’immobile non bisogna avere cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, tra cui condanne con sentenza passata in giudicato per reati fiscali e tributari, emissioni di assegni a vuoto o l’interdizione giudiziale.

Chiunque volesse può visitare l’appartamento entro il 2 aprile contattando il responsabile del procedimento, Romeo Di Felice. È previsto un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto intestato alla tesoreria del Comune di Capistrello. Gli interessati dovranno presentare un’offerta entro le 12 del 6 aprile, in un plico con all’interno tutti i documenti richiesti in municipio