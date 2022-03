Il Comune di Capistrello conferisce riconoscimenti al “Milite Ignoto” e al commendatore Enzo Giordani

Capistrello. L’amministrazione comunale di Capistrello annuncia che il prossimo sabato 12 marzo, alle ore 10, è convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” alla memoria del Milite Ignoto e dell’Attestato di “Cittadino Benemerito nel campo del lavoro e del sociale” al Commendatore Enzo Giordani (“per essersi contraddistinto in ambito nazionale, donando lustro alla comunità di Capistrello, per essersi prodigato per la difesa ed il riconoscimento delle libertà fondamentali degli appartenenti alla odierna Polizia Di Stato, quale promotore e fondatore del Movimento per la riforma della Polizia. Ha contribuito a donare una Polizia democratica al Paese e i diritti sindacali ai poliziotti, sino ad allora sconosciuti…”, questa la motivazione espressa in sede di delibera lo scorso 18 febbraio 2022).

Una targa ed una pergamena firmata dal Sindaco recante il sigillo della Città, sulla quale è riportata la motivazione dell’onorificenza, saranno consegnate alla presenza di autorità Civili, Militari e delle rappresentanze della Polizia di Stato e del Sindacato di Polizia.

La cerimonia rientra nell’ambito dell’inedito Regolamento per la concessione delle Civiche Benemerenze, recepito dall’attuale amministrazione con delibera di Consiglio n. 18, del 22 maggio 2021. Lo scopo dello stesso è quello di sottoporre alla pubblica estimazione le persone che, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, abbiano giovato direttamente, con opere concrete, alla realtà locale, oppure possano essere ricordate quali esempio e riferimento per la Comunità di Capistrello.

“Per la nostra cittadinanza questo è un evento straordinario, di primaria importanza. Potremo, finalmente, rendere merito a tutti quei cittadini che si sono distinti facendo onore al nome di Capistrello. Ci sono personaggi che in silenzio ed in punta di piedi entrano nella storia di questo Paese, per le rilevanti funzioni che svolgono nel campo lavorativo oppure per risultati ottenuti in opere ineguagliabili, che rendono orgogliosa un’intera comunità”, ha spiegato il sindaco Francesco Ciciotti.

Sarà possibile seguire i lavori consiliari in diretta streaming all’indirizzo https://capistrello.consiglicloud.it