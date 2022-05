Il Comune di Canistro lancia il concorso “Il borgo in fiore 2022”: come partecipare

Canistro. Il Comune di Canistro lancia l’iniziativa “Il borgo in fiore 2022”. Il concorso, ideato dal presidente del consiglio Monica Palermini e dal vice sindaco Paolo Di Pietro, è stato promosso dalla giunta comunale.

“Per contribuire al miglioramento del quadro di vita quotidiano e del tessuto urbano, valorizzando i suoi aspetti estetici, ambientali e turistici, l’amministrazione comunale invita la popolazione ad abbellire balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale, giardini e cortili con decorazioni di fiori e piante”, scrive l’amministrazione, “riportare la natura, il verde e fiori nelle vie e nelle facciate dell’intero paese non è semplicemente armonia e benessere dei suoi abitanti, ma è anche un modo per promuovere la cultura dell’ospitalità e del rispetto per l’ambiente. I destinatari del concorso sono i cittadini residenti o non, gli esercizi commerciali, le associazioni presenti nel territorio comunale”.

Regolamento e modulo di adesione possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune di Canistro.