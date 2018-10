Il Comune di Avezzano pronto a “smontare” la pista ciclabile della zona nord per far posto al mercato del sabato

Avezzano. Un ritocco alla pista ciclabile della zona nord della città con l’eliminazione dei cordoli e un restringimento della careggiata. Sarebbe questa la soluzione che il Comune di Avezzano vorrebbe adottare per far posto al mercato del sabato. La decisione di spostare i 150 stand del tradizionale mercato da piazza Torlonia, dove è sempre stato, nella zona nord, tra piazza Nardelli, via Kolbe e via Cavalieri di Vittorio Veneto, ha creato dei disagi agli ambulanti. Oltre alla contrarietà per il trasferimento, infatti, sono stati segnalati anche disagi per la presenza dei cordoli della pista ciclabile nel tratto dove devono essere posizionati gli stand.

Ieri, durante il consiglio comunale straordinario sul mercato, è stato annunciato che la pista ciclabile verrà smontata. In pratica l’opera, realizzata dalla giunta Floris e da sempre al centro di numerose discussioni per la pericolosità dei cordoli e lo scarso utilizzo da parte dei cittadini, verrà ridimensionata. L’intento del Comune è quello di togliere i cordoli di marmo per non intralciare gli ambulanti, restringere lo spazio della careggiata e rendere la pista a senso unico. Una soluzione che ovviamente ha già scatenato le ire delle opposizioni che hanno espresso tutta la loro contrarietà.