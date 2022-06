Il Comune di Avezzano premia Scalisi e Carolli, due giovani promesse dello sport

Avezzano. Il Comune di Avezzano premia due giovani promesse dello sport marsicano. Ieri mattina il vice sindaco facente funzioni, Domenico Di Berardino, l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano e il consigliere e presidente della commissione Sport, Nello Simonelli, hanno accolto in sala consiliare, Giovanni Scalisi e la sorella di Francesca Carolli, Chiara, per consegnargli degli attestati di merito per le loro imprese sportive.

Scalisi, classe 2008, gareggia per lo SCi Club Tre nevi di Ovindoli. Finalista all’Alpe Cimbra (ex trofeo Topolino). Il 21 marzo, sulle nevi dell’Abetone, si laurea campione italiano di slalom gigante, categoria ragazzi.

Francesca Carolli, classe 2004, già medaglia d’oro ai campionati italiani in slalom e argento in gigante, dopo il recupero dal brutto infortunio dell’anno passato, arriva in Nazionale femminile per la stagione 2022/23. In forza allo sci club SAI Napoli.