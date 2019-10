Il Comune di Avezzano dona a cinque associazioni locali spazi verdi che saranno riconvertiti in orti urbani

Avezzano. Sono stati assegnati a 5 associazioni cittadine gli spazi verdi pubblici che saranno convertiti in orti urbani. A comunicarlo è stato il Commissario Straordinario Passerotti nell’ambito delle attività istituzionali in

particolare di natura assistenziali devolute alla competenza degli Enti locali, ed in

applicazione del Regolamento del patrimonio Immobiliare e della Tosap, con deliberazione in data 24/10/2019.

L’assegnazione in concessione gratuita per un periodo di anni 5 di porzioni di area comunali adibite ad orti urbani è stata concessa alle seguenti Associazioni:

– EINGANA “Associazione Promozione Sociale Zooantropologica”

– U.N.I.T.A.L.S.I.

– ASSOCIAZIONE HELP HANDICAP ONLUS

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Avezzano

– AIPD ONLUS, Associazione italiana persone Down

Con tale iniziativa si conclude l’assegnazione di tutti gli orti urbani del primo Lotto funzionale realizzati dal Comune di Avezzano in Via Pertini, dei quali 55 già sono stati concessi ai cittadini che a seguito di specifico bando ad evidenza pubblica ne hanno fatto richiesta.