Il Comune di Avezzano cerca rilevatori, cambiano le modalità di richieste di inserimento

Avezzano. Il comune di Avezzano ha emanato un avviso pubblico necessario all’individuazione di 9 figure per l’assunzione del ruolo di Rilevatore per la effettuazione del censimento 2018, come previsto dall’ISTAT.

È stata però presentata, tramite una nota, una rettifica dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Avezzano, nel quale si comunica agli interessati che le richieste di inserimento nel progetto di rilevazione Censimento 2018 dovranno pervenire tramite Protocollo Generale del Comune di Avezzano, entro il 30 agosto 2018, presso la sede del Palazzo Municipale in Piazza della Repubblica anziché all’indirizzo di posta elettronica mdesanctis@comuneavezzano.it. Le richieste già pervenute via email saranno protocollate d’ufficio. Si precisa che le domande dovranno contenere tutti i dati richiesti nell’avviso con particolare riguardo al possesso dei requisiti elencati. Per facilitare gli interessati è stato predisposto modello richiesta.