Il Comune di Aielli cerca un autista a tempo indeterminato per lo scuolabus, ecco come partecipare al concorso

Aielli. Cercasi autista per lo scuolabus del paese. A lanciare l’Sos è il Comune di Aielli che ha bandito un concorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 dicembre scorso, per trovare la figura da impegnare per accompagnare i bambini da casa a scuola e viceversa. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus/operatore mezzo polivalente/operaio specializzato, categoria B3, è a tempo indeterminato. Il Comune, guidato dal primo cittadino Enzo Di Natale, ha previsto un part time verticale 71per cento sul monte annuo. La scadenza del bando è il 20 gennaio.