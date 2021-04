Il Comune concede gratuitamente più spazio all’aperto per bar e ristoranti ad Avezzano

Avezzano. I locali di Avezzano potranno sfruttare più spazio all’aperto per sistemare bar e ristoranti. Così il Comune di Avezzano aiuta i tanti commercianti in difficoltà in questo periodo dopo mesi di chiusura. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al Commercio Pierluigi Di Stefano, e le associazioni di categoria per trovare insieme soluzioni valide e sostegni.

Oltre alla possibilità di aumentare l’occupazione del suolo pubblico, secondo modalità che oggi stesso sono al vaglio degli amministratori e dei tecnici comunali, è previsto anche lo stop al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico fino alla fine della pandemia.

Si lavora, quindi, in sinergia con i rappresentanti delle associazioni di categoria per trovare insieme la quadra e permettere a tutti da subito di tornare a lavorare. Di Stefano oggi si metterà al lavoro insieme al sindaco, Gianni Di Pangrazio, alla giunta e ai tecnici comunali per stilare un regolamento preciso grazie al quale ristoranti e bar potranno sistemare più tavoli all’aperto anche sfruttando le aree di parcheggio.