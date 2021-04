Il commovente ricordo di Gianmarco Degni per l’esordio in C del Circolo Tennis Avezzano

Avezzano. È stato un esordio commovente, quello nella serie C, dei giovani del circolo tennis di Avezzano.

Lo ha raccontato questa mattina Mauro Maceroni, direttore sportivo che ha pubblicato il video in cui il presidente Vincenzo Cellini ha dedicato un momento per il ricordo di Gianmarco Degni, il giovane sportivo appassionato di montagna che ha perso la vita sul Monte Velino, lo scorso 24 gennaio.

“Condivido, quanto detto dal Presidente Vincenzo Cellini, un grande ricordo di Gianmarco, peccato non essere stato presente per tale importante commemorazione”, ha scritto Maceroni, “un pensiero e un abbraccio va ai Genitori dei 4 sfortunati Amici Gianmarco, Valeria, Gian Mauro, Tonino, dal C. Direttivo CT Avezzano”.

Video: pagina Facebook Circolo Tennis Avezzano