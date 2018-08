Il comitato mobilità sostenibile promuove la pista ciclabile: ridistribuisce gli spazi e li non toglie alle auto

Avezzano. Pista ciclabile in città: il comitato mobilità sostenibile dice sì. Proseguono i lavori per la realizzazione del corridoio riservato alle due ruote – piazza Torlonia con piazza della Repubblica, piazza Risorgimento continuando per via Marconi, per poi proseguire lungo corso della Libertà fino a piazza Matteotti e al fondamentale snodo della stazione ferroviaria – e continuano le polemiche tra chi vede l’infrastruttura come un intervento inutile e dannoso per l’economia della città perchè riduce i posti auto e riduce la carreggiata.

Per il comitato mobilità sostenibile, invece, che da anni lotta per fare in modo che venga realizzata una pista nel centro della città, questo progetto porterà Avezzano nella rete dei comuni ciclabili e gli consentirà anche di ottenere più finanziamenti per la mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi i responsabili dell’associazione si sono incontrati e hanno fatto il punto su quanto accaduto nei giorni scorsi. Secondo gli amanti delle due ruote, infatti, la nuova pista che si collegherà a quella già esistente della zona nord “creerà una prima rete ciclabile in città con questa iniziativa. Si ridistribuirà lo spazio della città, non verrà chiusa nessuna strada alle automobili, si aggiungerà solo una corsia di transito protetta per gli utenti deboli della strada, le macchine manterranno comunque il 99% degli spazi pubblici“.