Il comitato degli ambulanti di Avezzano aderisce a Help Commercio, nasce un’associazione di categoria

Avezzano. Il comitato degli ambulanti e dei loro familiari del mercato del sabato entreranno a far parte dell’associazione Help Commercio. Quest’ultima, infatti, nata nel 2009 per la tutela dei diritti degli operatori su area pubblica, ha dato la propria disponibilità ad accoglierli. Si creerà, dunque, un’associazione di categoria per gli ambulanti.

“Questa unione mira a diventare un interlocutore dell’amministrazione per la valutazione di nuove idee e per migliorare, con proposte costruttive, il lavoro già avviato per il mercato del sabato nella zona nord. A breve”, hanno reso noto il comitato degli ambulanti e Help Commercio , “sarà ridefinito il consiglio direttivo dell’associazione help commercio e annunciati i componenti che porteranno avanti l’associazione di categoria”.

“Siamo certi che l’amministrazione di Avezzano renderà partecipe l’associazione Help commercio di tutte le decisioni che riguarderanno gli operatori su area pubblica porgiamo”, hanno concluso.