Il comitato commercianti attacca De Angelis: intende onorare gli impegni presi?

Avezzano. Con una nota scritta a firma del presidente Gianni Napoleone e della vicepresidente Giuliana Di Pasquale, il comitato commercianti di Avezzano si rivolge all’attuale amministrazione comunale per chiedere “se e quando intende onorare gli impegni assunti in merito alla annunciata “rivoluzione dei parcheggi in centro città” e la sosta gratuita a 90 minuti”.

“Nonostante la imposizione della pista ciclabile e dell’isola pedonale che, come noto, hanno sottratto agli utenti del centro un cospicuo numero di posti auto, l’amministrazione non ha ancora provveduto in tal senso e come se non bastasse gli operatori comunali (parcometristi) continuano a propinare multe sulle strisce blu a scapito degli avventori e dei clienti del centro cittadino i quali, per primi, esternano palesemente il loro dissenso ed un risentito malcontento per le difficolta di circolazione e l’impossibilità di parcheggiare e che, oltretutto, sollecitano i commercianti a doverose rimostranze”.

“Il centro città è oramai in balia di un caos gestionale, che è sotto gli occhi di tutti. I residenti non sanno come regolarsi, i trasportatori merci si buttano alla rinfusa su soste di fortuna , in buona sostanza, chi prima arriva bene alloggia. Le attività commerciali cominciano già a registrare le prime perdite che andranno inevitabilmente a discapito del livello occupazionale. I commercianti si chiedono cosa potrebbe accadere nel periodo natalizio quando il traffico è notoriamente più intenso ed i centri commerciali giustamente pronti ad accogliere i transfughi”.

“Molte attività, vista la situazione decisamente insostenibile, stanno già pensando di spostarsi altrove e molte altre di non continuare affatto il proprio esercizio. Quindi con molta probabilità ,e per forza di cose, i commercianti del centro di Avezzano dovranno necessariamente riconsiderare l’invito “ad andare altrove” rivolto anzitempo da un noto quanto lungimirante assessore del comune di Avezzano.