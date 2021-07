Il circuito Avezzano fa tappa a Tagliacozzo, sfilano anche la Lamborghini e la storica Alfa della polizia

Tagliacozzo. Antichi rombi, colori sgargianti e aria di bella stagione. Una nuova manifestazione a tutto gas ha preso vita in quel delle strade di Tagliacozzo, per tutti gli appassionati delle prestigiose quattro ruote. Quest’anno la manifestazione ha aperto anche l’estate tagliacozzana. Il circuito di Avezzano è il primo evento dell’estate a Tagliacozzo. Le auto questa mattina hanno sfilato in piazza duca degli Abruzzi e in Piazza obelisco. Partecipano 84 auto d’epoca per la 9^ edizione del Circuito di Avezzano. Questa sera le splendide e grintose auto sportive del passato si daranno battaglia, in una gara di regolarità, attorno a piazza Torlonia, il Castello Orsini e il Municipio, con punto di partenza il palazzo Torlonia.