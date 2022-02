Il cibo può creare dipendenza? A Celano un workshop per affrontare la tematica

Celano. Il cibo può creare dipendenza, per questo lo sportello d’ascolto ludopatie e dipendenze di Celano ha organizzato uno specifico workshop per parlarne. L’incontro si terrà sabato 26, dalle 15.30 alle 17 ed è organizzato dallo sportello d’ascolto ludopatie e dipendenze di Celano.

Verranno poste al centro della discussione alcuni quesiti specifici: perché siamo attratti da alcuni cibi? In che modo sviluppiamo abitudini alimentari poco sane? Come fare per migliorare? Lo psicoterapeuta, Cristiano Di Salvatore, e la nutrizionista, Nunzia Taccone, attraverso questo focus dinamico e interattivo, permetteranno ai partecipanti di riflettere su quali strategie è necessario mettere in atto per migliorare le proprie abitudini e gli stili di vita.

Il tutto grazie ai consigli degli specialisti. È obbligatoria la prenotazione al numero 331.2275828 oppure all’indirizzo mail [email protected] Il workshop è aperto a un numero di partecipanti di 10 persone. Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.