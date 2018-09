Il chirurgo marsicano Tito Marianetti protagonista della nuova edizione di Detto Fatto su Rai2

Avezzano. E’ un abruzzese DOC, il Dottor Tito Marianetti, volto emergente della nuova stagione del programma “Detto Fatto” in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 16.30 su Rai2. Il chirurgo maxillo facciale, già affermato in Italia per gli interventi di rinoplastica e chirurgia ortognatica, sarà protagonista del programma condotto da Bianca Guaccero in qualità di “tutor” per la chirurgia estetica del volto. All’interno dello spazio a lui dedicato, il medico presenterà molteplici interventi di chirurgia plastica portando il pubblico nel cuore della sala operatoria.

“Sono emozionato per questa nuova avventura: il mio obiettivo sarà portare sul piccolo schermo la

chirurgia estetica del volto, dimostrando che la naturalezza del risultato è il primo obiettivo da garantire

ai pazienti” afferma Marianetti che sottolinea il suo orgoglio per essere abruzzese “sono fiero di essere

nato in questa splendida regione e di risiedervi con la mia famiglia; Cercherò con questa splendida

opportunità, di far conoscere una parte di tutti noi abruzzesi nel resto di Italia” Il Dott. Marianetti ha dedicato la sua pratica professionale alla Medicina e Chirurgia estetica di un solo

distretto corporeo, il viso. Il suo maggior campo di interesse chirurgico è stato da sempre la rinoplastica e la ricerca costante, in essa, di un equilibrio armonico e naturale tra estetica e funzione. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale, ha completato la sua

formazione presso prestigiose Università straniere, quali la Texas University in USA e la

UniversidadComplutense di Madrid in Spagna. E’ Autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con impact factor (Pubmed) e relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. E’ stato dal 2009 al 2014 dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale A.

Gemelli di Roma. Nel 2015 ha lavorato come dirigente medico di Chirurgia Maxillo-Facciale presso

l’Ospedale “S. Annunziata” di Chieti. Dal 2016 il dott. Marianetti svolge attività libera professionale in

Roma ed Avezzano (AQ).