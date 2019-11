Il centrodestra marsicano si ricompatta intorno a Fratelli d’Italia, raccolte oltre 600 firme in piazza Risorgimento

Avezzano. Questa mattina, dalle 10 e 30 alle 12 e 45, malgrado il tempo incerto, il gazebo allestito da Fratelli d’Italia in piazza Risorgimento ha raccolto oltre 600 firme. A sottoscrivere le proposte della Meloni anche tanti volti noti della politica cittadina e marsicana. Le quattro proposte di legge d’ iniziativa popolare riguardano: l’ elezione diretta del Presidente della Repubblica; l’ abolizione dei Senatori a vita; tetto alle tasse in costituzione; supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Oltre a Roberto Alfatti Appetiti, commissario cittadino,hanno partecipato all’evento Benedetta Fasciani, coordinatrice marsicana, Massimo Verrecchia, dirigente della segreteria del Presidente Marsilio, Mario Quaglieri, consigliere regionale e Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale, Franco Ciciotti, sindaco di Capistrello, Orazio De Meis, assessore di capistrello, Domenico Palma, ex sindaco di Luco e attualmente consigliere comunale e responsabile FdI di Luco, Riccardo Zazza, coordinatore FdI della Piana del Cavaliere e Bruno Di Bastiano, dirigente di Gioventù Nazionale. “Vogliamo costruire una nuova e accogliente casa del centrodestra – ha commentato a margine della manifestazione Roberto Alfatti Appetiti – in cui ci si possa confrontare con pacatezza, serenità e concretezza su idee e programmi nuovi per la città capoluogo della Marsica, senza preclusioni per alcuno e odiosi veti personali che non ci appartengono. La manifestazione di oggi vuole essere solo l’inizio di un percorso di aggregazione che ci porti a vincere, tutti insieme, le prossime elezioni comunali e a governare Avezzano per i prossimi dieci anni”.

Pochi minuti prima delle 13, la pioggia ha costretto gli esponenti di FdI a smontare frettolosamente il gazebo. Domattina, sempre in piazza Risorgimento dalle 10 e 30 alle 13, ci saranno con il loro gazsbo i ragazzi di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni.