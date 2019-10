Il centro Taekwondo di Celano torna ad un passo dal podio europeo, tre marsicani conquistano la maglia azzurra

Celano. A distanza di pochi anni il centro Taekwondo di Celano torna ad un passo dal podio europeo. Ottima la prestazione dei ragazzi del Centro Taekwondo Celano ai Campionati Europei che si sono svolti in Spagna a Marina D’Or. Alice Baliva, Ivana Ciccarelli e Francesco Scamolla, dopo aver vinto i rispettivi titoli italiani sono stati convocati nella nazionale italiana ed hanno preso parte alla competizione continentale vestendo la maglia Azzurra.

Alice Baliva supera il primo turno e affronta l’atleta della Turchia per accedere alle semifinali, equilibrata la gara fino al terzo round quando la Turca passa in vantaggio e l’atleta Italiana è costretta a scoprirsi, perdendo di misura l’incontro contro la Turchia che vincerà il Campionato Europeo. Difficile l’esordio per Francesco Scamolla, il sorteggio lo abbina al primo incontro con il Campione del Mondo in carica. L’Italiano pecca di timore reverenziale ed il Russo passa il turno. Brillante la gara di Ivana Ciccarelli che batte prima l’atleta Finlandese per superiorità, poi la Serbia per KO fermandosi all’accesso per la semifinale dopo un incontro tiratissimo contro l’atleta della Croazia.

“Per la prima volta in Abruzzo tre atleti di una stessa società conquistano la maglia azzurra e partecipano contemporaneamente ad un campionato europeo”, spiega soddisfatto il maestro Calvino Cotturone, “merito di una società che si dedica alla formazione e preparazione dei ragazzi nel taekwondo da trent’anni”.

“Abbiamo una società storica, un vanto per la città di Celano. Molti dei nostri atleti”, precisa Calvino Cotturone, “hanno vestito la maglia della Nazionale, tra cui Manuel Di Stefano il primo atleta abruzzese a partecipare ad un Europeo, abbiamo vinto il titolo Europeo con Natalia D’Angelo, azzurri sono stati Sara Pierleoni e la pluricampionessa Italiana Lucilla Chimienti, vice Campione Europeo Samuel Baliva oltre alle due medaglie ottenute ai campionati Europei per club da Giovanni Luccitti e Luigi Fegatilli. Tantissime altre sono state le medaglie conquistate ai Campionati Italiani ed in campo Internazionale da ragazzi che hanno lasciato le loro imprese impresse nei nostri cuori. Anche tra gli ufficiali di gara Nazionali spiccano ragazzi cresciuti nella nostra società fra tutti Maria Cristina Stornelli UDG Internazionale”.

“Siamo soddisfatti di questi risultati”, concludono i maestri Ennio e Calvino Cotturone, “la nostra forza è di non accontentarci mai dei risultati ottenuti, ma di migliorarci sempre di anno in anno. Quest’anno abbiamo rappresentato l’Italia al Campionato Europeo addirittura con ben tre atleti. Ad Alice, Ivana e Francesco seguiranno sicuramente altri ragazzi e presto il titolo Europeo tornerà a Celano”.