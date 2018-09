Il centro storico di Morino vecchio rinasce grazie al progetto “Il borgo fiorito” con percorsi turistici e polo museale

Morino. Nuova vita per il centro storico di Morino distrutto dal terremoto del 1915. La riserva naturale Zompo lo Schioppo, in collaborazione con il Comune di Morino, ha da tempo avviato il progetto “Il borgo fiorito” per dare una nuova vita al borgo. “Grazie all’impegno del direttore della riserva, Rita Rufo, è stato possibile realizzare il progetto”, ha commentato il sindaco Roberto D’Amico, “ma grazie anche ai tanti volontari che da tempo si impegnano per ripulire il borgo di Morino”. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento con i fondi Por Fesr Abruzzo 2014-2020. Sono stati sistemati dei percorsi e dei terrazzamenti che verranno realizzati recuperando la pietra locale risultante dai crolli delle murature, è stato realizzato un impianto di illuminazione puntuale e discreta ed è stato progettato un nuovo polo ecomuseale sul paesaggio delle trasformazioni conseguenti a situazioni di crisi come i terremoti.

L’obiettivo del direttore Rufo è quello di innovare il prodotto turistico attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali sulle erbe officinali per adulti e bambini e favorire le opportunità di sviluppo economico attraverso la realizzazione di un nuovo segmento di impresa. I prodotti naturali ricavati dalla coltivazione delle piante saranno in parte direttamente commercializzati, all’interno dei punti vendita della riserva ed in parte forniti ad altre strutture e impiegati nella cosmesi e nella preparazione di infusi.