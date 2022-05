Il centro della Caritas Dono&Ridono scambiato per una “discarica autorizzata”: le foto “denuncia”

Avezzano. Una situazione di degrado, con oggetti, cibi, vestiti e capi di ogni genere lasciati sotto al sole non si sa da chi, è stata segnalata in via Cadorna, al centro di Avezzano. Il tutto si trova (come testimoniato dalle foto scattate in due momenti diversi) davanti al centro aperto dalla Caritas della diocesi di Avezzano Dono&Ridono.

“È una situazione di degrado inaccettabile”, lamentano dei residenti che hanno inviato le foto “denuncia” alla redazione di Marsicalive,”ci sono giorni in cui troviamo passeggini, seggiolini, materassi e cose di ogni genere. Hanno scambiato il centro della Caritas per una discarica a cielo aperto. Non è cambiato nulla nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale. È praticamente una discarica autorizzata. All’ingresso del locale c’è anche una telecamera ma evidentemente nessuno la teme. A chi tocca risolvere questo problema?”: