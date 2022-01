Il Centro giuridico del cittadino ricorda Magnante: con lui nacque la prima carta dei servizi del Cam

Avezzano. Il centro giuridico del cittadino ricorda Francesco Magnante, uomo di sport che ha contribuito, insieme a Giacomo Morgante, nella nascita del consorzio acquedottistico marsicano. Magnante, storico commerciante della città ed ex consigliere comunale di Avezzano, già presidente del Cam, stava lottando per sconfiggere una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo.

“Un amico e compagno per tanti anni”, sottolineano Augusto Di Bastiano e Flavia De Santis, “nell’amministrare la città di Avezzano. Magnante, conosciuto in tutta la Marsica perché uomo di sport ed è bene ricordarlo per essere stato determinante insieme a Giacomo Morgante nella nascita del consorzio acquedottistico marsicano, anni difficili i comuni dovevano conferire le reti e personale e la politica era fortemente invadente, tra mille difficoltà iniziò l’istallazione dei contatori, tassello importante per iniziare a gestire l’acqua”.

“Con lui”, ricordano, “nacque la prima carta dei servizi del Cam. Fu per tanti anni amministratore della città di Avezzano e svolgeva il suo incarico con determinazione, senza perdere mai l’ottimismo e il sorriso, anche quando c’era tensione con il sindaco Spallone, che cercava di rabbonire con “vabbè professò, tu hai ragione ma…!”.

“Sempre disponibile”, concludono, “come amministratore e come commerciante, con tutti, non serbava rancore verso chi lo aveva offeso, ma cercava un confronto per ragionare e capire. Un uomo buono, innamorato del fare in famiglia e in politica e orgoglioso

del suo paese e della sua città”.